Les années Giscard : l'ère des progrès

Le 19 mai 1974, Valéry Giscard d'Estaing était élu président de la République. C'est l'occasion de se replonger dans les archives. Et tout d'abord, les années Giscard, c'étaient la télévision et la découverte d'autres progrès.

