Les cantines scolaires, vraiment mieux avant ?

Il a fallu attendre en 1956 pour en finir avec les boissons alcoolisées dans les cantines scolaires. Les menus, quant à eux, étaient simples et traditionnels entre les années 50 et 60. Aujourd'hui, on passe à l'industrialisation pour nourrir tout le monde.

