Les croisières ont le vent en poupe

En 2023, 31,7 millions de personnes sont montées à bord d'un bateau de croisière. Cela fait 7% de plus par rapport aux records qui avaient été enregistrés avant la crise du Covid. L'année 2024 pourrait d'ailleurs être meilleure avec plus de 35 millions.

