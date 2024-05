Les animaux sauvages entre en Seine !

Phoque, rorqual, béluga... autant d'animaux ont été obervés dans la Seine en 2022 et en 2023. Certains de ces animaux font 25 mètres de long et 50 tonnes. Pour cause : le dérèglement climatique, qui entrainerait un dysfonctionnement océanique.

