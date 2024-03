Les fantaisies de Monique : les chaussettes dans tous leurs états !

Dans l'Hexagone, il se vend plus de 300 millions de paires de chaussettes par an. C'est un marché en pleine progression et il y en a de tous les prix, d'un euro à 1 000 euros la paire. Et 2024, c'est l'année de la chaussette pour les femmes et les hommes.