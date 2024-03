Vive la deuxième main !

Les objets usés sont désormais à la mode. Dans l'Hexagone, on assiste à un retour en vogue des friperies, plus 40% en un an, pareil pour les brocantes, plus 16%. Cela dû à la crise, mais pas que. Aujourd'hui, on aime valoriser les marques du temps.

