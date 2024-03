Les Français sont-ils moins généreux qu'ils ne le voudraient ?

Le pouvoir d'achat des Français a été fragilisé en 2023. Cela a donc eu un impact sur leur générosité. En moyenne, chaque Français a fait don d'un montant de 191 euros en 2023, soit neuf euros de moins qu'en 2022. Or, les Français aimeraient donner plus.

