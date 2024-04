Les Harlem Globetrotters en tournée en France

En tête de liste pour les coups de cœur de Karima, on retrouve l'exposition qui retrace la carrière de James Cameron. En deuxième, le spectacle des Harlem Globetrotters pour les amoureux du basket. Et enfin, le retour d'Hélène Rollès pour un nouvel album.

