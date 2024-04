Les jeux vidéo, nouvelle passion des seniors

Les anciens jouent aux jeux vidéo. Le Trophée des Seniors, existe depuis dix ans. Il s'agit d'une compétition mixte de bowling appelée "Silver Geek", réservée aux personnes âgées de plus de 60 ans. Momo, 80 ans et Jojo, 72 ans, ont battu le nouveau record.

