Les pharmacies rurales sont-elles menacées ?

On ne compte que 19 966 pharmacies dans le pays. Il n'y en a jamais aussi peu. En cause, une pénurie de personnel avec près de 15 000 postes vacants. Chaque Français doit parcourir 3,8 kilomètres pour trouver une pharmacie, mais cela ne devrait pas durer.

