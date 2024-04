Les ronds-points, vraiment mieux avant ?

Le premier rond-point date de 1907, celui sur la place de l'Étoile à Paris. Ensuite, en 1984, ils vont pousser comme des champignons. Quarante ans plus tard, on entend dire que l'Hexagone est le champion du monde des ronds-points avec environ 50 000.

