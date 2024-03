Bonjour ! La Matinale TF1 - Les suites au cinéma : une affaire de gros sous !

Il y a de plus en plus de suites au cinéma. Certaines attendues, d'autres un peu plus surprenantes. La première raison, cela rapporte beaucoup. En top 1 des franchises des films les plus rentables, Marvel, avec 29 milliards de dollars pour 33 films.

En savoir plus sur Karima Charni