Les viennoiseries, vraiment mieux avant ?

On retrouve la trace des premiers croissants en 1663 en Autriche. Il arrive dans l'Hexagone avec d'autres spécialités viennoises grâce à la reine Marie-Antoinette. Le croissant reste le préféré des Français et coûte en moyenne entre un et deux euros.

