Bonjour ! La Matinale TF1 - L'info décalée du jour : le week-end des premières polémiques pour Gabriel Attal

C'était une fin de semaine effrénée pour Gabriel Attal. En l'espace de cinq jours, il a fait cinq déplacements. C’était théorisé : un jour, un déplacement. Il était mardi dans le Pas-de-Calais. Mercredi, il était en visite dans un commissariat du Val-d'Oise, vendredi dans un collège des Yvelines. Ce samedi, il était à Dijon, dans un centre hospitalier. Et dimanche, il était dans un marché de Caen (Calvados). C’est le plus jeune Premier ministre de l’histoire du pays. Donc, forcément, il doit encore plus faire ses preuves. Sa stratégie, c’est d’être présent partout, tout le temps. Mais ce n’est pas toujours évident de maîtriser la communication, parce qu’il est généralement flanqué d’un de ses ministres. Par ailleurs, les polémiques ne sont jamais loin. Ces visites représentent aussi un test de popularité, notamment auprès des plus jeunes. Dans ce collège des Yvelines, Gabriel Attal a eu un accueil de rock star. Tous voulaient une photo avec lui ou bien lui serrer la main.