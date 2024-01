Bonjour ! La Matinale TF1 - L'info du jour : le baiser très (trop) langoureux du président argentin et sa compagne

Christophe Beaugrand En savoir plus sur

On voit rarement les présidents et les Premières dames s'autoriser des démonstrations d'affection en public. Le nouveau président argentin, Javier Millei, et sa compagne, Fatima Florez, n'ont quant à eux aucune limite. La preuve avec ce baiser très, très langoureux partagé en public et repéré par Christophe Beaugrand.