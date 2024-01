Bonjour ! La Matinale TF1 - L'invité : Arthur fête ses 30 ans de carrière

Arthur est l'invité de Bonjour ! La Matinale TF1. Pour fêter ses 30 ans de carrière, l'animateur est accueilli par le portrait et l'oeil unique d'Hélène Mannarino et se rémémore ses meilleurs (et ses pires) souvenirs à la télé et à la radio.