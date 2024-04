Lizzo : victime de grossophobie, elle arrête sa carrière

Depuis le début de sa carrière, la chanteuse Lizzo fait face à beaucoup de moqueries sur son physique et ses rondeurs. Elle a donc annoncé sur Instagram son intention de mettre fin à sa carrière. Elle n'en peut plus d'être la risée du Web.

