L'œil d'Hélène : Bixente Lizarazu

Bixente Lizarazu a une personnalité un peu discrète. Ce qui l'a toujours guidé, c'est cette envie de liberté. Sa liberté est devenue sa plus grande force et il l'a marié avec son esprit de compétiteur. Il est surtout pédagogue et aime entraîner les autres.

