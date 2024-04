L'œil d'Hélène : Christophe Dechavanne

Christophe Dechavanne a toujours eu l'âme d'un grand romantique. Il est marqué par sa spontanéité et son second degré. Il adore faire toutes sortes de blagues lors des repas en famille. Il répète à ses enfants qu'il ne faut rien regretter.

