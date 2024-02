Bonjour ! La Matinale TF1 - L'œil d'Hélène : Cristina Cordula

Hélène Mannarino dévoile les facettes inconnues de Cristina Cordula. On apprend, par exemple, que l'animatrice franco-brésilienne est un modèle de rigueur et de détermination, et qu'elle dîne tous les mardis soirs dans les restaurants japonais.

En savoir plus sur Hélène Mannarino