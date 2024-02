Bonjour ! La Matinale TF1 - L'œil d'Hélène : Pierre Garnier

On connaît Pierre depuis le début de l'aventure de la Star Academy. Pendant son enfance, il a toujours un instrument dans les mains. Hélène Mannarino nous dévoile l'histoire de son enfance et certaines de ses facettes cachées.

En savoir plus sur Hélène Mannarino