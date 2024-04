Louer ou acheter ?

Selon une enquête, une perceuse nous aura servi que "12 minutes" avant qu'on la dépose à la déchetterie. Près de 80% des objets que nous possédons ne nous servent que deux ou trois fois. Sachez que de plus en plus d'enseignes proposent de louer ces objets.

