"Mamma Mia !" : un succès planétaire... en français

"Mamma Mia" est un des spectacles musicaux qui marchent le mieux en ce moment à Paris. C'est une superproduction créée en 1999 à Londres et qui a réuni plus de 65 millions de spectateurs dans le monde. Il a été traduit en seize langues dont en français.

En savoir plus sur Karima Charni