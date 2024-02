Bonjour ! La Matinale TF1 - Marques distributeurs : moins chères et moins bonnes ?

Depuis la montée des prix, les marques distributeurs ont la cote auprès des Français. Mais au moment de l'achat, on en vient toujours à se demander si elles sont aussi bonnes que les marques plus connues. On vous en apprend plus sur le sujet.

En savoir plus sur Maud Descamps