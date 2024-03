MC Solaar : le retour du poète

Après sept ans d'absence, MC Solaar fait son grand retour. Depuis plus de 30 ans, le poète joue avec les mots et la langue française dont il maîtrise le sens et l'essence. Il nous surprend avec son nouvel album intitulé "Lueur Céleste" qui sort vendredi.

En savoir plus sur Karima Charni