Bonjour ! La Matinale TF1 - MeToo : la famille du cinéma se déchire

On parle des Césars du cinéma qui ont lieu ce vendredi soir. Entre les affaires Depardieu et Judith Godrèche, le contexte est explosif, ça s'annonce extrêmement tendu. La prestigieuse cérémonie pourrait se tourner en règlement de compte.

En savoir plus sur Christophe Beaugrand