Bonjour ! La Matinale TF1 - Musique : une histoire de famille

Il y a quelques jours, Alain Souchon annonçait partir en tournée avec ses fils. Les Gainsbourg et les Dutronc ont également fait de la montée sur scène une histoire de famille. Et il faut dire que le public est séduit par ces dynasties musicales.

En savoir plus sur Karima Charni