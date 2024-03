Les fraises françaises arrivent, les espagnoles tardent... est-ce mauvais signe ?

Cette année 2024, les fraises espagnoles sont aux abonnées absentes à cause du dérèglement climatique. Il y a uniquement des fraises françaises. C'est une bonne nouvelle pour les producteurs français, et une moins bonne pour les consommateurs.

