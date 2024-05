Notre-Dame : J-200 pour la réouverture

Mercredi 22 mai, on sera à 200 jours de la réouverture au public de Notre-Dame de Paris. Une occasion de plonger dans les archives de la Cathédrale. Depuis sa construction entre le XII ème et XIV ème siècle, Notre-Dame a beaucoup évolué.

