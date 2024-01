Bonjour ! La Matinale TF1 - Notre Planète : c'est quoi un cyclone ?

Ange Noiret En savoir plus sur

Aux dernières nouvelles, le cyclone Belal est toujours au nord-ouest de l'Île de La Réunion. Toujours classifié de catégorie 2, il apporte avec lui des rafales aux alentours de 150 km/h, voire un petit peu plus. De ce fait, la vigilance violette a été déclenchée sur la quasi-totalité de l'île, un niveau d'alerte qui exige un confinement tout au long de la journée. En effet, sur place, interdiction de sortir de chez soi sachant qu'il y a des rafales de vent surpuissantes. En métropole, on a souvent l'habitude des vigilances jaunes, oranges, ou rouges. Pourquoi la vigilance violette ? Ce niveau maximal est très récent, il date de 2022. Ce niveau n'a jamais été mis en place auparavant sur l'île, puisque c'est la première fois qu'un phénomène cyclonique y est particulièrement important. C'est quoi la différence avec les niveaux habituels que nous connaissons ? Tout d'abord, au niveau de sa construction, il s'agit d'une tempête classique. Mais à la différence des autres, elle se nourrit de la chaleur des océans. Les eaux sont très chaudes et cela lui donne de l'énergie supplémentaire pour devenir une tempête tropicale.