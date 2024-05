Nouvelle-Calédonie : 200 millions de dégâts

Il y a des enjeux économiques importants dans la crise en Nouvelle-Calédonie. On parle même de catastrophe économique avec plus de 150 entreprises détruites en cinq jours. Les dégâts sont considérables et il va falloir des mois pour réparer.

