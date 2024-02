Bonjour ! La Matinale TF1 - On dîne de plus en plus à l'heure des poules !

De plus en plus de voix se font entendre pour expliquer que pour vivre heureux, il faut dîner tôt. Les Français en moyenne dînent à 19 heures 35 en 2023. Dans l'est du pays, on prend le dîner avant étant inspiré par les Allemands.

