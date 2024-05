On emprunte pour boucler les fins de mois

Les Français sont de plus en plus nombreux à contracter des prêts à la consommation, mais leurs motivations ont changé. En effet, 56% des prêts à la consommation contratcés en 2023 ont servi à boucler les fins de mois. Le montant moyen est de 5 000 euros.

