Bonjour ! La Matinale TF1 - On vous répond : Agents recenseurs, comment distinguer les faux des vrais ?

La campagne de recensement a démarré le 18 janvier sur tout le territoire français. A quoi ça sert le recensement, et comment faire la différence entre un véritable agent et un faux recenseur ?

En savoir plus sur Jean-Marie Bagayoko