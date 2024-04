On vous répond : comment payer moins cher votre vétérinaire ?

Pour prendre soin de nos animaux, on dépense en moyenne 78 euros par mois. Mais les soins vétérinaires coûtent de plus en plus cher. On peut se tourner vers des mutuelles spécialisées, ou consulter des écoles vétérinaires où le tarif coûte 30% moins cher.

En savoir plus sur Jean-Marie Bagayoko