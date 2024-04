On vous répond : garagistes, comment payer moins cher ?

Les tarifs des garages auto ont grimpé de 8% en un an. Voici quelques conseils pour éviter les surprises et ne pas se ruiner. Utilisez des comparateurs en ligne, privilégiez les garages indépendants et les écoles de mécaniciens avec des prix abordables.

