Bonjour ! La Matinale TF1 - On vous répond : votre propriétaire peut-il vous interdire d'avoir un animal de compagnie ?

Certains propriétaires sont réticents à la présence d’animaux dans leur bien immobilier. Pourtant, la loi est stricte : un propriétaire ne peut pas refuser une location à cause d’un animal domestique. Ayant signé un contrat de bail, Sabrina en a donc tout à fait le droit. Elle n'est même pas obligée de lui en informer, mais c'est mieux pour la bonne entente, surtout si l'animal fait des dégâts dans l’appartement. Selon Héloïse Weerdmeester, expert juridique chez Dalma, la garantie responsabilité civile, à laquelle vous avez souscrit via votre assurance habitation, ne couvre pas les dégâts que l’animal peut causer chez vous. Vous êtes seul responsable des nuisances sonores ou olfactives au sein de la copropriété. Si l’animal ne dégrade pas le logement loué et ne cause pas un trouble anormal de voisinage, alors l’adoption est valable. En revanche, il y a plusieurs exceptions : animaux dangereux, espèces protégées, pas dans la liste des animaux domestiques. Cela inclut notamment les chiens d’attaque de catégorie 1, les hérissons et chats sauvages.