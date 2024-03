On vous répond : moustiques, comment lutter contre leur prolifération ?

Les moustiques sont de retour. Pour éviter les invasions et les piqûres, il faut agir dès maintenant. Dès le printemps, traitez votre jardin, terrasse et balcon. Le but étant de priver les insectes de leur lieu de ponte. Quels sont les gestes à adopter ?

