On vous répond : pas de médecin traitant ? Les solutions

Comment trouver un médecin traitant ? Plus de six millions de Français n'en ont pas. L'assurance maladie met à disposition un annuaire santé qui répertorie les médecins. Le pharmacien pourrait être le meilleur conseiller pour trouver un médecin disponible.

