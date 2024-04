On vous répond : régimes miracles, comment éviter les arnaques ?

C'est au printemps qu'on prépare le fameux "summer body". On se met tous à faire un régime, mais attention aux arnaques. Pour cela, prenez garde aux plats préparés, au prix de la livraison et aux produits détox. Des méthodes pour maigrir existent.

En savoir plus sur Jean-Marie Bagayoko