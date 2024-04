Le grand défilé de chameaux se prépare à Paris !

Le grand défilé de chameaux se prépare à Paris. Il aura lieu samedi 20 avril. Une marche composée de dromadaires, chameaux, alpagas et autres lamas. Ils vont traverser une partie de la capitale. Le but est de mettre en valeur les camélidés.

