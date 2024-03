Peur de l'avion ? Pas de panique, ça se soigne !

Ces derniers temps, on a beaucoup parlé de Boeing et ça réveille chez certains d'entre vous une sorte de phobie. La peur de l'avion concernerait près d'un Français sur trois. Un sondage révèle qu'elle touche 30% des femmes et 20% des hommes.

En savoir plus sur Benjamin Muller