Peut-on privatiser le soleil ?

Désormais, il ne sera plus possible de vivre un lever ou un coucher de soleil sur l'Acropole, en Grèce. Pour en profiter, il faudra débourser 5 000 euros pour un groupe de cinq personnes maximum. La mesure va être mise en place en début avril.

