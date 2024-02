Bonjour ! La Matinale TF1 - Photos sur Internet : protégez vos enfants

C'est voté, les petits ont désormais leur mot à dire sur le droit à l'image. Le vote a pour but de mieux protéger nos enfants sur Internet, en particulier sur les réseaux sociaux. Les parents sont pointés du doigt à cause du sharenting.

En savoir plus sur Benjamin Muller