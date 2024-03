Bonjour ! La Matinale TF1 - Pourquoi autant de sondages inutiles ?

Un nouveau sondage sur les Français et l'amour vient de sortir. Dans cette publication sont évoqués les petits mots d'amour et les surnoms qu'on se donne en couple. Et dans le top dix, on peut trouver : "mon cœur".

En savoir plus sur Christophe Beaugrand