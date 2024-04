Prise de sang : l'heure du bilan

On fait une prise sang si vous avez des symptômes ou pour faire un bilan cholestérol dès 40 ans chez l'homme et 50 chez la femme. Sachez qu'on ne peut pas tout voir sur une prise de sang. C'est pour cela qu'on va aller compléter avec des analyses.

