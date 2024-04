Quel barbecue choisir en 2024 ?

On a acheté 1,35 million de barbecues en un an entre l'été 2022 et 2023. Le barbecue électrique reste moins cher que les autres, 75 euros en moyenne contre 120 euros pour un barbecue au charbon. Pour la plancha électrique, il faut compter 400 euros.

