Bonjour ! La Matinale TF1 - Réalisatrices : une révolution

Demain, c'est le César, maintenant, c'est une cérémonie qui est censée mettre aussi à l'honneur de plus en plus et de mieux en mieux les femmes. Est-ce qu'elle ont enfin leurs places dans le cinéma français ? Justine Triet est la grande favorite.

