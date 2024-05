Regardez mon chat, il vous dira qui je suis !

Connaissez-vous le mot "chalibataire" ? Sur les réseaux sociaux, on se rend compte du nombre de messieurs qui postent leurs photos avec leurs félins. Ces hommes sont, pour la plupart, célibataires. D'où la combinaison de "chat" et "célibataire".

