Premier rendez-vous : qui doit payer l'addition ?

Plus de six Français sur dix considèrent que dans un couple, c'est à l'homme de payer lors du premier rendez-vous au restaurant. Entre copains ou collègues, il y a deux politiques. Chacun paie ce qu'il a consommé soit on partage le montant total.

En savoir plus sur Benjamin Muller